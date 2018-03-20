Ombudsman Golf Sahasını Gezdi

Kamu Başdenetçisi(Ombudsman) Şeref Malkoç, Samsun Golf Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın misafiri oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 'Adalet, Hukuk ve Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) konulu bir seminer vermek için Samsun'a gelen Ombudsman Şeref Malkoç'u Golf Kulübünde ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, saha hakkında Malkoç'a bilgi verdi.

"Haziran'da 18 çukur olarak hizmet verecek"

Samsun'a büyük uğraşlar ile kazandırılan ve dünyada dolgu üzerinde yapılan ilk ve tek golf sahası olması özelliğiyle sahanın dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "9 çukurlu olarak açtığımız Samsun Golf Sahamızı Haziran ayı itibariyle 18 çukura yükseltilmiş şekilde hizmete açacağız. Golf Sahası kentimizin prestijini yükseltti. Tüm dünya ülkelerinden rezervasyonlar alır olduk. Zorluk açısından Türkiye'deki sayılı sahalardan birisi, ayrıca Karadeniz'deki tek golf sahası burası. Samsun'umuzun spor konusunda hiçbir eksiği yok diyebiliriz. Hemen hemen her branşta spor yapmak isteyenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir konuma geldi kentimiz" dedi.

Ombudsman Şeref Malkoç ise golf sporunun en güzel spor dallarından birisi olduğunu belirterek saha için, "Karadeniz'e yapılmış en güzel spor tesislerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı. Malkoç, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte sahanın tamamını buggy ile gezdikten sonra atışta yaparak ziyaretini sonlandırdı. - SAMSUN