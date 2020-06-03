ÖMAT 5 yılda 81 bin 485 mayını imha etti
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ÖMAT 5 yılda 81 bin 485 mayını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timi'nin (ÖMAT) son bir haftada 21 adet antipersonel mayını daha imha ettiğini, 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısının 81 bin 485 olduğunu açıkladı.

ÖMAT 5 yılda 81 bin 485 mayını imha etti
03.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:41

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timi'nin (ÖMAT) son bir haftada 21 adet antipersonel mayını daha imha ettiğini, 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısının 81 bin 485 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağladığı belirtilerek, "Son bir haftada 21 adet antipersonel mayının daha tespit edilmesiyle 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısı 81 bin 485'e ulaştı" denildi.

İkinci aşamada mayın tarlalarının mekanik mayın temizleme aracı ile detaylı taranarak, tespit edilememiş mayınların etkisiz hale getirildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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