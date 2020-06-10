"Omar ve Biz" Fransa'dan üç büyük ödülle döndü
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"Omar ve Biz" Fransa'dan üç büyük ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, uluslararası bir festivalden daha ödüllerle döndü.

10.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:47

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, uluslararası bir festivalden daha ödüllerle döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, Fransa'da düzenlenen 10. South East European Film Festivali'nde (SEE Film Festival) 3 büyük ödül aldı.

"Omar ve Biz", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-7 Haziran'da online olarak gerçekleştirilen festivalde, En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu (Cem Bender) ödüllerine layık görüldü.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı filmde, Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N'Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin ve Savaş Sezer rol alıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Filmin Polonya'daki 35. Varşova Film Festivali ile Portekiz'deki 40. Fantasporto Film Festivalinin yanı sıra 7. Kayseri Film Festivali, 9. Malatya Film Festivali, 7. Antakya Film Festivali, 6. Boğaziçi Film Festivali ve 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivalinden de ödülleri bulunuyor.

Ayrıca film, haziran ayında Uluslararası Göç Filmleri Festivali, Uluslararası Yarışma ile Sofya Film Festivali ve Balkan Filmleri Yarışması'nda yer alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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