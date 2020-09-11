"Omar ve Biz" filmi, Kazan ile Ankara'dan ödülle döndü
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"Omar ve Biz" filmi, Kazan ile Ankara'dan ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almaya devam ediyor.

11.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:07

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine, Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Kurgu" ödülüne layık görüldü.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı filmde, Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N'Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin ve Savaş Sezer rol alıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Polonya, Portekiz', Kayseri, Malatya, Antakya, Boğaziçi, Santa Cruz festivalleriyle South East European Film Festivali ve Güney Doğu Avrupa Film Festivallerinden ödülle dönen yapım, Harlem Uluslararası Film Festivali, LAO Film Festivali İnsan Hakları Filmleri Yarışması, Müslüman Filmler Festivali, IMAGINDIA Film Festivali Mülteci Filmleri Yarışması ve Odesa Film Festivali programında da yer alacak.

Kaynak: AA

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