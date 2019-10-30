Omar ve Biz Filmi
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İsmet, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşusu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur.
Yönetmen: Mehmet Bahadır Er, Maryna Er Gorbach
Senaryo: Mehmet Bahadır Er
Oyuncular: Hala Alsayasneh, Cem Bender, Emrah Doğan, Volkan Girgin, Menderes Samancılar, Uygar Tamer, Taj Sher Yakub, Ushan Çakır, Timur Ölkebaş
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Omar ve Biz
Yapımcı Firma: Protim Video Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Protim Video Production
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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