"OMAR VE BİZ" Dünya Turunda!

07.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:26

Yönetmenliğini başarılı çift Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er 'in yaptığı Omar ve Biz Kasım Ayında iddialı bir dünya turuna çıkıyor.

İlk olarak 5-10 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenen 29.Cottbus Film Festivali'nde Kültürlerarası Dialog Yarışması'na katılacak olan film, 8-15 Kasım tarihleri arasında Hindistan'da gerçekleşen 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışması'nda yarışacak. Omar ve Biz daha sonra 14-24 Kasım tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşen 68.Mannheim-Heidelberg Uluslararası Film Festivali Özel Gösteriminde yer alacak ve 16-24 Kasım tarihlerinde ise Fas'ta düzenlenen 24. Rabat Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak.

"Omar ve Biz"' filminin ana karakterleri Omar ve Mariye; Taj Sher Yakub ve Hala Alsayasne, Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan Suriye'li iki göçmen oyuncu tarafından canlandırılıyor. Filmin oyuncuları göçmen olmaları sebebiyle vize alamadıklarından dolayı yurtdışı gösterimlere katılamıyacaklar ancak sanatları ile sınırlar aşmaya devam edecekler.

OMAR VE BİZ, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet(Cem Bender)'in komşusu Sabri(Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikayeyi anlatıyor.

"Omar ve Biz" filmini izleyenler, oğlu Kemal'in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika'ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet'in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.

Kaynak: Bültenler