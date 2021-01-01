Omar Elabdellaoui'yi takım arkadaşları yalnız bırakmadı
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Omar Elabdellaoui'yi takım arkadaşları yalnız bırakmadı

01.01.2021 20:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:34
Omar Elabdellaoui'yi takım arkadaşları yalnız bırakmadı

Galatasaraylı futbolcular, takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı futbolcular, takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı futbolcular, evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan takım arkadaşları Omar'ı ziyaret etti. Norveçli futbolcuyu ziyaret eden futbolcular arasında Muslera, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Belhanda, Linnes ve Oğulcan Çağlayan yer aldı. Futbolcular, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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