Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı
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Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı

Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, takımla ilk antrenmanına çıktı. Omar Elabdellaoui için bir hoş geldin konuşması gerçekleştiren Teknik Direktör Fatih Terim, "Omar biliyorsunuz talihsiz bir kaza geçirdi. Bugün aramıza almak istedim ki ona da çok büyük bir moral olsun diye. Çünkü o günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var. Onun için onun antrenmana çıkmasını istedim. Temmuz, Ağustos, Eylül yolumuz var ama inşallah bu yolun sonunda Omar'ı ilk günkü gibi yanımızda, aramızda, Galatasaray forması içinde görmek herhalde hepimizin en çok dileği, en çok da Galatasaraylıların dileği. O günkü olduğu andan itibaren hadiseleri çok yakından takip eden biri olarak hakikaten inanılmaz bir çalışma temposu ve azim var. Yarın oynamayacak, belki bu sezona başlamayacak ama inanıyorum ki Allah'ın izniyle sezon içerisinde bize katılacak ve Galatasaray'ın formasını giyecek. Kendisine hoş geldin diyorum tekrar" diye konuştu.

"Benim için çok büyük bir moral"

Takımla idmana çıktığından dolayı çok büyük bir moral bulduğunu belirten Omar ise, "İlk geldiğim gün, ilk olan andan beri hep yanımdaydınız, hep bana destek verdiniz. Özellikle Fatih hocam hep benim yanımdaydı, ilk olduğu anda zaten yanıma geldi. Bütün camia, bütün arkadaşlarım, bütün çalışanlar ilk günden beri benim yanımdalardı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Çok takdir ettiğim bir şey. Hocam da benim bugün tekrardan buraya dönmemi uygun gördü. Bu benim için çok büyük bir moral. Umarım kendisinin de dediği gibi en iyi şekilde, aynı hırsla, aynı azimle çalışarak en kısa zamanda tekrardan Allah'ın izniyle formama kavuşma imkanı bulurum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı
Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı
Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Omar Elabdellaoui takımla ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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