Omar Elabdellaoui taburcu edildi
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Omar Elabdellaoui taburcu edildi

19.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:35
Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Galatasaray Kulübü, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin bugün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin bugün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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