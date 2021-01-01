Omar Elabdellaoui'nin bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok
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Omar Elabdellaoui'nin bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok

01.01.2021 00:52 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:52
Omar Elabdellaoui'nin bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarı kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre hastanede ilk müdahalesi yapılan 29 yaşındaki futbolcunun durumunun uzman doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ve takım kaptanı Arda Turan'ın hastaneye giderek Norveçli futbolcunun yanında oldukları aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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