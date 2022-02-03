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Omar Elabdellaoui korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Omar Elabdellaoui korona virüse yakalandı

Galatasaray'ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, korona virüse yakalandı.

Galatasaray'ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, korona virüse yakalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Omar Elabdellaoui, Koronavirüs, Galatasaray, Futbol, Spor, Haber

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