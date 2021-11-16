Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında? Omar Elabdellaoui kulüp kariyeri..Omar Elabdellaoui ile ilgili tüm detaylar..

Son dönemlerde adından sık sık bahsettiren ve ocak ayından sonra sahalara geri döneceğini açıklayan Omar Elabdellaoui, başta Galatasaray fanları olmak üzere vatandaşların ilgi odağı olmayı başardı. Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında? Omar Elabdellaoui ile ilgili tüm detaylar..

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 5 Aralık 1991 Norveç doğumludur. 30 yaşındadır. Sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

OMAR ELABDELLAOUİ KULÜP KARİYERİ

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Ligi'nde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda Cityli scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City A takımında forma giymeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.2021 yılbaşı kutlamalarında havai fişek atmak isterken meydana gelen kaza sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet