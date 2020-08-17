Omar Elabdellaoui Galatasaray'da
- Omar Elabdellaoui Galatasaray'da Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
17.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:36
- Omar Elabdellaoui Galatasaray'da
İSTANBUL - Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti,
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti,
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."
Kaynak: İHA