Omar Elabdellaoui, Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi
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Omar Elabdellaoui, Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

20.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:42
Omar Elabdellaoui, Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğu Terim ve takım arkadaşlarına, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Denizlispor maçında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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