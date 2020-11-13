Omar Elabdellaoui: "Durumum iyi"

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi korona virüs testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı