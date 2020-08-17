Omar Elabdellaoui, 3 yıllığına Galatasaray'da Galatasaray Kulübü, son olarak Olimpiakos forması giyen savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, son olarak Olimpiakos forması giyen savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki bek oyuncusuna ilk sezon için 1.3 milyon Euro, 2'nci sezon için 1 milyon 350 bin Euro, 3'üncü sezon için ise 1.4 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Kaynak: DHA