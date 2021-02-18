Omaken Sports, Heroic'i Satın Aldı
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Omaken Sports, Heroic'i Satın Aldı

18.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:43
Omaken Sports, Heroic'i Satın Aldı

Nordic espor organizasyonu Omaken Sports, Danimarka espor organizasyonu Heroic'i satın aldı.

Satın alma tutarı açıklanmadı. Omaken Sports, 2020 yılı içerisinde Norveçli Joachim "Noobwork" Haraldsen tarafından kuruldu. Kısa süre önce Heroic'i satın alma ve geliştirme için 18,2 milyon dolar topladı. Omaken satın alma sürecinde PUBG kadrosunu, ileriye dönük olarak geliştireceği Heroic markasına entegre ederek içerisinde dahil edecek.

Heroic 2016 yılında kuruldu. En başta espor organizasyonu Astralis ve espor turnuva organizatörü olan Blast'e sahip olan RFRSH Entertainment grubunun parçası oldu.

Dünya Espor Birliği'nin (WESA) çok sayıda takıma sahip olma kuralı nedeniyle RFRSH, Heroic'i 2018 Kasım'da Seranades Global'e sattı.

Satın alma süreci sonrasında takım entegreleri ve değişikliklerle beraber süreçleri devam ediyor. Gelecek dönemde nelerle karşılaşacağımızı sizinle paylaşıyor olacağız.

Kaynak: ESporTimes

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