Olympique Marsilya üç puana üç golle uzandı
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Olympique Marsilya üç puana üç golle uzandı

Olympique Marsilya üç puana üç golle uzandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.

Marsilya ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada Cengiz Ünder attı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Kolodziejczak kaydetti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.
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