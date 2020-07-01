Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympique Marsilya, orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı.
01.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:23
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympique Marsilya, orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Alt yapısından yetiştiği Le Havre'de 2017-2020 yıllarında forma giyen genç futbolcu, Fransa'nın 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına davet edildi.
Kaynak: AA