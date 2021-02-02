Olympique Marsilya'da istenmeyen transfer istifa getirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympique Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, yönetime istifasını sundu.

İskoç temsilcisi Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi nedeniyle yönetimle ters düşen 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Marsilya'dan hiçbir şey, para istemiyorum. Sadece ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Villas-Boas, sezon sonuna kadar kiralanan Ntcham'ın transfer listesinde bulunmadığını ve kendisine sorulmadan alındığını kaydetti.

2019 yılından bu yana Fransız ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, istifasıyla ilgili yönetimden henüz bir yanıt alamadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz