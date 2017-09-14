Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Velodrome StadıHakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, Rami, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin,...

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Velodrome Stadı

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)

Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, Rami, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin, Payet, Germain

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Fofana, Evouna