Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Velodrome StadıHakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, Rami, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin,...
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Velodrome Stadı
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, Rami, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin, Payet, Germain
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Fofana, Evouna