Olympique Lyonlu Melih Altıkulaç, Samsunspor'da
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Olympique Lyonlu Melih Altıkulaç, Samsunspor'da

Olympique Lyonlu Melih Altıkulaç, Samsunspor'da
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Lyon, Melih Altıkulaç'ın Samsunspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Lyon, Melih Altıkulaç'ın Samsunspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Fransız ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 yaşındaki sol bekin 150 bin avro bonservis ve sonraki satışından yüzde 20 pay karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğu kaydedildi.

Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki futbolcunun ikiz kardeşi Semih de Samsunspor'un kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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