Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin
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Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin

Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.

26.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:33
Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin

'nın kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların - maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.


İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını henüz Torina kentine sıçramadı, ancak maç için Lyon'a gelecek Juventus taraftarları, Meyzieu ve Décines banliyölerinin belediye başkanlarını endişelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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