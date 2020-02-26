Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin

26.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:33

Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.



İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını henüz Torina kentine sıçramadı, ancak maç için Lyon'a gelecek Juventus taraftarları, Meyzieu ve Décines banliyölerinin belediye başkanlarını endişelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle