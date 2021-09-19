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Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde haftayı galibiyetle kapattı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde haftayı galibiyetle kapattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia'yı 2-1 yendi.

Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia'yı 2-1 yendi.

Ligin 2. haftasında Lamia'ya konuk olan Olympiakos, Cisse'nin 12 ve Buhalakis'in 32. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

Olympiakos, 4 puanla 4. sırada yer aldı. Lamia ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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