Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde 3 puanı hanesine yazdırdı
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Apollon Smirnis'i 4-1 yendi.
Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Apollon Smirnis'i 4-1 yendi.
Ligin 3. haftasında Apollon Smirnis'i konuk eden Olympiakos, Soares (2), Masouras ve Vrousai'nin kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
Olympiakos puanını 7'ye yükseltirken, Apollon Smirnis üçüncü maçında da puan alamadı.
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri