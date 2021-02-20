Olympiakos, Yunan pivot Koufos'u transfer etti

Basketbolda THY Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos, Yunan pivot Kosta Koufos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest statüdeki 31 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Koufos, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçirdiği 11 yılın ardından geçen sezon CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.

Yunan basketbolcu, Rus ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde 17 maçta 3,7 sayı ve 2,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya