Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı
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Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.

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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyeceği belirtildi.

2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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