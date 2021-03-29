Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyeceği belirtildi.
2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya