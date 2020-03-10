Olympiakos'un başkanı da korona virüse yakalandı ! Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yunan ekibi Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Marinakis yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA