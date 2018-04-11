Olympiakos Şampiyonluk Kupasını Aldı

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta sahasında 3-2 mağlup olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-1 yenen Yunan ekibi Olympiakos, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen törende ilk olarak ev sahibi ekip oyuncularına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ikincilik madalyaları verildi.

Daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Avrupa Kupaları Komisyonu Üyesi Maria Elena Vanderberk, şampiyon takım oyuncularına altın madalyalarını takdim etti.

Olypiakos'a şampiyonluk kupasını ise CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil verdi.

Yunan temsilcisinin teknik heyet ve oyuncuları, törenin ardından şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.

Bu arada maçın en değerli oyuncusu seçilen Olypiakos'tan Christodoulu, ödülünü Denizbank Bölge Müdürü Burak Özkaya'nın elinden aldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Armando Simbari (İtalya), Peter Hoger (Slovakya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Dimitrova, Leys, Belien, Nilay Karaağaç, Fatma Yıldırım, Merve İkbal Albayrak (Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Ergül Avcı, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları)

Olympiakos: Poll, Lamprousi, Christodoulou, Niemer, Giota, Hippe (Konomi, Kokkinaki)

Setler: (25-23, 20-25, 18-25, 16-25)

Süre: 111 dakika (30, 27, 27, 27 )

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, Yunan temsilcisi Olympiakos, ilk maçta sahasında 3-2 yenildiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmandaki rövanş maçında 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Belien ve Fatma Yıldırım iile üst üste sayılar bularak ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. File önünde Merve İkbal Albayrak ve Dimitrova, savunmada ise Nilay Karaağaç ile etkili oyununu sürdüren ve ikinci teknik molayı da 16-10 öne geçen Bursa temsilcisi, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sette ev sahibi ekibin Merve İkbal Albayrak, Dimitrova ve Belien ile ürettiği sayılara Christodoulou, Lamprousi ve Niemer ile karşılık veren, savunmada ve hücumda rakibine oranla daha organize olan Yunan temsilcisi, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-12 önde tamamladı. Üstünlüğünü devam ettiren Olympiakos, bu seti 25-20 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan Olympiakos, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Rakibine oranla daha az hatayla oynayan, Poll ve Niemer ile sayılar üreterek ikinci teknik molayı da 16-12 galip tamamlayan konuk ekip, bu seti 25-18 galip bitirerek 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve oldukça çekişmeli geçen dördüncü sette Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Bu dakikadan sonra toparlanan Olympiakos, Poll ve Lamprousi ile bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci teknik molaya 16-14 önde giren, seti de 25-16 galip tamamlayan konuk takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Yunan ekibi şampiyon oldu

İlk maçta sahasında 3-2 yenildiği rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başaran Yunan ekibi, kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından konuk takım oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularının üzgün oldukları gözlendi.

Bu arada karşılaşma öncesi Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu üyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izledi.