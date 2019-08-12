Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk / Arda Turan (1)

Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk / Arda Turan (1)

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda yapacakları rövanş maçında, rakibin ilk karşılaşmadaki 1-0'lık avantajına rağmen turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

12.08.2019 21:48

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda yapacakları rövanş maçında, rakibin ilk karşılaşmadaki 1-0'lık avantajına rağmen turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.
Okan Buruk, futbolulardan Arda Turan ile karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, soruları yanıtladı.

Kaynak: AA
Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk / Arda Turan (1)
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