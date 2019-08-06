Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir-Olympiakos maçı, yarın saat 20.45'te başlayacak.