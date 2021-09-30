Olympiakos maçından notlar

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MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,- Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino üstlendi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira; Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed'in yerine ise Osayi-Samuel'e görev verdi. Kalede Altay'a görev veren Pereira, savunmada Filip Novak, Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye, orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'a kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valenci'ya forma verdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. Isınma sırasında tribünlere çağrılan Valbuena, taraftarların desteğini karşılıksız bırakmadı. Öte yandan Fransız futbolcu mücadelede yedek soyundu.