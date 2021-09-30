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Olympiakos maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Olympiakos maçından notlar

Mesut Özil kadroda yokZajc 4 maç sonra kadroda Fenerbahçe'de 9 eksikTribünler dolduValbuena tribünlere çağırıldı MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor.

Mesut Özil kadroda yok

Zajc 4 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de 9 eksik

Tribünler doldu

Valbuena tribünlere çağırıldı

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,- Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi  Olympiakos'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino üstlendi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira; Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed'in yerine ise Osayi-Samuel'e görev verdi. Kalede Altay'a görev veren Pereira, savunmada Filip Novak, Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye, orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'a kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valenci'ya forma verdi.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti. Teknik direktör Pereira'nın kararı ile Mesut Özil kadroya dahil edilmedi.

ZAJC 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde Miha Zacj, 4 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle ligde 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 4 maçı kaçıran Zajc, Olympiakos maçı ile kadroda yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu mücadeleye yedekler arasında başladı.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısına 9 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand forma giyemedi. Bu oyunculara ek olarak gribal enfeksiyon yaşayan Mesut Özil de Olympiakos karşısında takımını yalnız bıraktı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da görev alamadı.

TRİBÜNLER DOLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

VALBUENA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. Isınma sırasında tribünlere çağrılan Valbuena, taraftarların desteğini karşılıksız bırakmadı. Öte yandan Fransız futbolcu mücadelede yedek soyundu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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