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Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Tevfik Durul - Haberler | Spor
Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Bu maç için üzgünüz. Son saniyede bir gol attılar.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Bu maç için üzgünüz. Son saniyede bir gol attılar. Bizim de bunu kabullenmemiz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Pereira ve sarı-lacivertli futbolculardan Miha Zajc, Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca ev sahibi ekiple başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Pereira, "Bence iyi oynadık. Ligde oynamış olduğumuz son maç bizim için zorluydu. Son dakika golüyle mağlup olduk. Eğer buraya daha fazla çözümle gelebilseydik bizim için farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Valencia, Mesut Özil, Serdar Dursun ve Crespo gibi futbolcularından yoksun olarak bu maça çıktıklarını anımsatan Pereira, "Bugün son saniyede bir gol yedik. Aslında kontrol ettiğimiz bir toptu. Orada üç oyuncumuz vardı. Futbol maalesef böyle." diye konuştu.

Pereira, bundan sonraki mücadelelere odaklanacaklarını belirterek, "Bu maç için üzgünüz. Son saniyede bir gol attılar. Bizim de bunu kabullenmemiz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir basın mensubunun Tisserand'a ilişkin sorusuna yanıt veren Pereira, bu maçı tek bir futbolcuyla açıklamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Pereira, oyun içindeki hamlelerine ilişkin bir soru üzerine de "Yediğimiz gol, benim sorumluluğumdu, her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti." şeklinde konuştu.

Zajc ise maçı son dakika golüyle kaybetmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Aslında ortada bir oyundu. Son maçımız bir derbiydi ve bu yüzden belki biraz yorgunduk. Bizim için iyi bir maç değildi. Umarım bundan sonrası bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

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AA / Tevfik Durul - Spor Haberleri

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