Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Olympiakos - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?