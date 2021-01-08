Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

08.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:09
Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Olympiakos - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Olympiakos - Bayern Münih basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olympiakos - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

OLYMPİAKOS - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı 8 Ocak Cuma günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

OLYMPİAKOS - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos - Bayern Münih THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

OLYMPİAKOS - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Barış ve Dostluk Salonu, Pire'da oynanacak.

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