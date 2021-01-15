Olympiakos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:30 'da Olympiakos - Asvel Villeurbanne mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Asvel Villeurbanne saat kaçta, ne zaman?