Ölürsek Vatanımız İçin Ölürüz"

ÖZKAN BEYER - Afrin'deki terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca Kilis kent merkezindeki Çalık Camisi'ne yapılan roketli saldırıda yaralanan Mehmet Zeki Karcı'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezindeki Çalık Camisi'ni hedef alan roketli saldırıda ibadet ederken bacak ve kalçasından yaralanan Karcı, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisine evinde devam edilen Karcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllardır marangozluk yaptığını ardından emekli olduğunu belirtti.

Karcı, olayın meydana geldiği gün akşam namazını kıldıktan sonra camiden çıkmak üzereyken terör örgütünün saldırısına maruz kaldıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Camiden çıkarken bir ayağım içeride diğeri dışarıdaydı. Bir anda her taraf toz duman oldu. İmam odasının yanına bomba düşüyor. O sırada patlamanın etkisiyle devrildim. Ayakkabım 5 metre ileriye gitmiş. İlk başta bende bir şey yok sanıyordum, sonradan yaralandığımı, kanların aktığını fark ettim. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye gittim."

Olay sırasında vefat eden iki arkadaşının da yanında olduğunu dile getiren Karcı, birkaç dakika önce dışarı çıkılması halinde kimseye bir şey olmayacağını dile getirdi.

"Gözümü kapattığımda alevler aklıma geliyor"

Karcı, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ederek, "Geceleri uyku uyuyamıyorum. Gözümü kapattığımda alevler aklıma geliyor. Yoksa ben ölüden, kandan korkan birisi değilim. Bomba sesi çok kötüydü, kulaklarım duymaz oldu. Kulağım yeni yeni duymaya başladı. Hala sorun yaşıyorum. Doktorlar, bir hafta sürer demişti. O camideki herkes komşularımızdı. Yaralı olduğumdan dolayı onların taziyesine de gidemiyorum. Çok üzgünüm." dedi.

Kilis'te teröre desteğin hiçbir zaman olmadığını dile getiren Mehmet Zeki Karcı, "Hepimiz kardeş gibiyiz. Devlet, terörle mücadelede iyi bir yerde. Devlet, bunlarla mücadele etmese bunlar büyür hepimizi boğardı. Devletimizin yanındayız. Camide ölenler, Allah'ın katında şehit. Bu insanlar Allah yolunda öldüler." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın amacının sivillere zarar vermek olduğunu, ibadethaneye yönelik saldırının da bunu ortaya koyduğunu ifade eden Karcı, "Bunlar kargaşa çıkarmak istiyor. Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar, devlete karşı bizleri kışkırtamazlar. Bizim canımız, kanımız devlete hükümete millete feda olsun. Biz ne için yaşıyoruz. Biz olmasak devlet olmaz. Benim toprağım olmazsa ben yaşayamam. İlk günden beri evime Türk bayrağı çektim. Biz devletimizin yanındayız. Biz eğer korksaydık şimdiye kadar gitmiştik. Benim Kilis'in dışında evim var. Biz eğer korksaydık şimdiye kadar Kilis boşalırdı. Geçen sefer bomba atıldığında yine buradaydık. Biz ölürsek vatanımızda ölürüz. Evimizde, toprağımızda ölürüz. Hadi kaçtın gittin, başka bir yerde öldün. 'Şehit mi?' olursun. Burada ölürsem ben şehit olurum, gazi ölürüm." ifadesini kullandı.