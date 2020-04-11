Ölümünün üzerinden 2 yıl geçti ama sır perdesi aralanamadı
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Giresun, Eynesil, 3. Sayfa

Ölümünün üzerinden 2 yıl geçti ama sır perdesi aralanamadı

Giresun'un Eynesil ilçesinde tam iki yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı.

11.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:25
Ölümünün üzerinden 2 yıl geçti ama sır perdesi aralanamadı

Giresun'un Eynesil ilçesinde tam iki yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı.

Kızının şüpheli ölümünün ikinci yılında mezarı başında dua edip gözyaşı döken acılı baba Şaban Vatan, bu süre içerisinde yapılan bütün hukuki mücadeleden bir sonuç alınamadığını ama asla bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi'nde bulunan kızı Rabia Naz'ın mezarını ziyaret eden baba Şaban Vatan, Türkiye'de kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetlerin yaşandığına dikkat çekti. Kızı Rabia Naz'ın da bu esrarengiz ölümlerden birini yaşadığını belirten baba Vatan "Rabia Nazımızı kaybedeli maalesef iki yıl oldu. Neredeyse bu iki yılın her gününü, her ayını acılarla geçirdik. Acımızı yüreğimize gömüp, yaşanan olayın arkasındaki sır perdesini aralamak, faillerini bulmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Fakat aradan iki yıl geçti, hala bir sonuç alınamadı. TBMM'de Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon tarafından yapılan araştırmalar başlayınca bir sonuca varılacağı konusunda umudumuz vardı. Bu komisyon araştırmasıyla adaletin hızlanmasına, kamu vicdanını yaralayan bu olayının aydınlatılacağına umudumuz olan bir süreç başladı diye düşünmüştük. Bu süreçte gerek milletvekillerinin, gerekse avukatlarımızın ve bizim hiçbir talebimiz yerine getirilmedi. Bizim de artık hiçbir umudumuz kalmadı. Ancak, HSYK Müfettişleri tarafından yapılan incelemede kızımın elbisesi üzerinde lastik izine rastlanmıştı. Bu lastik izinin izi sürdürülmesi, 'Vücutta hasar yoktur' denilerek bu konuda kapatıldı. Ancak bir baba olarak ben hukuk mücadelemi yine de sürdüreceğim. Adalet er yada geç yerini bulacaktır. Ben sadece ve sadece adalet peşindeyim" dedi.

İnfaz düzenlemesine dikkat çekti

Corona virüs salgını nedeniyle TBMM'de infaz düzenlemesiyle çocuk katillerinin dışarı çıkarılmamasını da isteyen Baba Şaban Vatan, "Salgın nedeniyle cezaevleri boşaltılacak. Ancak çocuk katillerinin, cinsel suç istismarcılarının, uyuşturucu tacirlerinin, hırsızların, vatan haninin hiçbir şekilde affedilmesini doğru bulmuyorum. Bunların dışında olanlar ancak bu süreçte affedilebilir. Birçok defa tanık olduk ki bu tür suçları işleyenler dışarı çıktıklarında yine aynı suçları işledikleri görülmüştür. Bunun birçok örneği vardır" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz Vatan, kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan'la ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirmiş, uzman ekipler de olayın yaşandığı yerde keşif yapmış ancak babanın iddiaları doğrulanamamıştı. Vatan ailesi kızlarının ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sürdürdüğü mücadele kapsamında Eynesil ilçesinde miting düzenlemişti. TBMM'de Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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