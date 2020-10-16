Ölümünün 11. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor
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Ölümünün 11. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor

16.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:29
Ölümünün 11. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Bayburt Türküleri denilince akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, 11 yıl önce hayata veda etti. Söz ve bestesi kendisine ait olan 'Kara Basma İz Olur' türküsü ile ünü ülke geneline yayılan, askeri kışlalara giren Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor. Bayburt'ta gençlik dönemlerinde bir süre tiyatro ve müziği bir arada yürüten ve sonrasında müziğe ağırlık vererek, halk müziği solo ve koro çalışmalarına öncülük eden Ahıskalıoğlu, sadece kendi eserleri ile değil diğer bestekar arkadaşlarına ait türkülerin de her zaman koruyucusu olmuştu. 69 yaşında hayata çok sevdiği memleketi Bayburt'ta veda eden Ahıskalıoğlu, geçim derdini dindirdiği marangozluk mesleğinden arda kalan tüm zamanlarını Bayburt kültürüne ayırmıştı. 14 yaşında sahne tozu yutmaya başlayan Ahıskalıoğlu, ömrünün geri kalan kısımlarında birçok sahne tecrübesi yaşamış, TRT ekranlarında Orhan Hakalmaz'ın konuğu olmuş, TRT Erzurum Radyosu'nda onlarca kez program yapmıştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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