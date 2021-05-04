Ölümüne yolculuk pes dedirtti

Adıyaman'da, bir otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yapan çocuk pes dedirtti.

Adıyaman'da, bir otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yapan çocuk pes dedirtti.

Yeni mahalle Karapınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve bagajında su tankı taşıyan bir otomobilin üzerinde yolculuk yapan çocuğu gören kişiler adeta gözlerine inanamadı. Bagaj kapağının üzerine çıkarak yolculuk yapan ve yaşının 18'den küçük olduğu tahmin edilen küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu tepkilere de neden oldu. Kent merkezine doğru ilerleyen otomobil bir süre sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı