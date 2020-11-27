Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

27.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:20

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en riskli 3 şehir arasında saydığı Bursa'da kısıtlamalara rağmen düğün eğlencesi yapan cadde ortasında halay çeken düğün sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı Bursa Polisi, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde...

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en riskli 3 şehir arasında saydığı Bursa'da kısıtlamalara rağmen düğün eğlencesi yapan cadde ortasında halay çeken düğün sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa Polisi, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde 2 düğünün sahiplerine 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 riskli şehir arasında saydığı Bursa'da düğünlerde sokak eğlenceleri ve halaylar hız kesmiyor. Dün gece Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sokakta eğlenip konvoy yapan 2 düğünde 4 aileye 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Sokakta düğün davetlileri sosyal mesafe kuralına uymazken, davetliler dakikalarca dans etti. Eğlenceye katılanların çoğunun maskesiz olması dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Daha sonra vakaların yeniden artmasıyla düğünler 1 saate indirilmişti.

Bursa'da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Samanlı Caddesi'nde düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında eğlendiler. Düğüne katılanlar gelin alma merasiminde halay çekip dans ederek dakikalarca eğlendiler.

2 düğünde de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaklaşık 100 kişilik davetlinin sosyal mesafesiz olmasının anları dakikalarca devam etti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 düğündeki gelin ve damat tarafına her biri 3150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

İlgili Haberler

Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti
Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti
Son dakika haberleri | Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
Son dakika haberleri | Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Mert Günok Deniz Türüç Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:27:29. #1.14#
title