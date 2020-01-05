Ölümüne Dans konusu nedir? Ölümüne Dans oyuncuları ve Ölümüne Dans özeti!

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümüne Dans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümüne Dans filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümüne Dans konusu nedir, Ölümüne Dans oyuncuları kimler ve Ölümüne Dans özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMÜNE DANS KONUSU NEDİR?

2070'ler Moskova… Nükleer savaşı sonrası kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının tükenmiş, artık yeni teknolojiyle farklı bir enerji kaynağı kullanılmaya başlanmış. Bu enerji kaynağı direk insan vücudundan elde ediliyor. Şehirde toplumun genç bireylerinin katıldığı dans turnuvasında kaybedenlerin vücudu enerjiye dönüştürülürken, kazananlar yaşamaya devam etme hakkı kazanıyor. Polis baskını sırasında yakalanan Kostya zorla bu turnuvaya katılan gençlerden biri. Burada gönüllü olarak katılmış Anya ile tanışıyor ve aşık oluyor. Bu amansız yaşama mücadelesinde kim kazanacak ve yaşamaya devam edebilecek?