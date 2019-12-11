Ölümünden 8 yıl sonra toprağa verildi

11.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:45

UZUN yıllar kanser hastalığı ile mücadele eden Ayşe Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlamıştı. Yaklaşık 8 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılan Kızmaz'ın bedeni okulda düzenlenen tören sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Ayşe Kızmaz, 1981 yılında hayatını Metin Aşçı ile birleştirdi. Çiftin Ali Can Aşçı isimli çocukları dünyaya geldi. Ayşe Kızmaz, evlilikten üç yıl sonra eşi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Üniversitedeki işine devam eden Kızmaz, 27 yaşında mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Türüne az rastlanır bir kanser çeşidine yakalanan Ayşe Kızmaz, 25 yıl boyunca onlarca defa ameliyat geçirdi. Kızmaz 2011 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetti. Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlamayı vasiyet etti. 8 yıldır öğrencilerin eğitimi için kadavra olarak kullanılan Ayşe Kızmaz'ın cenazesi üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Binası'ndan alınarak cenaze aracına bindirildi. Kızmaz'ı üniversite doktorları ve öğrenciler uğurladı. Kızmaz için vefatından 8 yıl sonra ikinci bir cenaze töreni düzenlendi. Bezmialem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen törene Kızmaz'ın yakınları ve hastane çalışanları katıldı. Hastane çalışanları törende Kızmaz'ın yakınları çiçekler verdi. Ayşe Kızmaz'ın cenazesi törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA