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Ölümün teğet geçtiği onlar...

Bursa'da kaldırımda yürüyen bir kişi, kontrolden çıkan lüks otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Ölümün teğet geçtiği onlar...
05.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:06

Bursa'da kaldırımda yürüyen bir kişi, kontrolden çıkan lüks otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin elektrik direğine çarpması takla atmasının da önüne geçti.

Kaza, şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 AEA plakalı lüks otomobil sürücüsü, boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks otomobilini bir sağa bir sola çeviren sürücü yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen bir kişiyi son anda ezmekten kurtulurken, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Lüks otomobilin altında kalmaktan böyle kurtuldu

Kazanın olduğu esnada kaldırımda yürüyen bir kişi lüks otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yanlayarak kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen bir kişiye doğru sürüklenmeye başladı. Lüks otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarpmadan saniyeler önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Bu sayede kaldırımda yürüyen kişi kazadan son anda kurtuldu. Kazadan sonra hava yastıkları açılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü de kazayı yara almadan atlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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