Ölümü teğet geçti

İngiltere'de bir tır direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. O sırada karşı şeritten geçen otomobildeki şahıs ise ölümden son anda kurtuldu. İngiltere'nin Buckinghamshire kontluğunda meydana gelen kazada, bir tır direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Karşı şeride geçen tır direksiyonu kırarak otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden son anda kurtulan 19 yaşındaki Bethany Pearson ise yaşadığı korku dolu anları medya hesabından paylaştı. Pearson, "Sadece araba sürüyordum. Büyük bir nesnenin bana doğru geldiğini gördüm. Kelimenin tam anlamaıyla göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Düşündüğümü bile sanmıyorum. Bana doğru geldiğinde yavaşlasaydım ya da frene bassaydım tamamen farklı bir hikaye olacaktı. Sadece tırla aramda biraz boşluk olması için sola döndüm" ifadelerini kullandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, direksiyonun hakimiyeti kaybeden tır karşı şeride geçiyor. Tır şoförü ani bir refleksle direksiyonu kırarak son anda otomobile çarpmaktan kurtuluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA