Ölümü şüpheli anestezi teknikeri Ayşe'nin doğum gününde adliye önünde açıklama
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Ölümü şüpheli anestezi teknikeri Ayşe'nin doğum gününde adliye önünde açıklama

ANKARA'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli şekilde ölen anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının 26'ncı doğum gününde adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Ölümü şüpheli anestezi teknikeri Ayşe'nin doğum gününde adliye önünde açıklama
01.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:18

ANKARA'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli şekilde ölen anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının 26'ncı doğum gününde adliye önünde basın açıklaması yaptı. Anne Karaman, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Tarhan'ın son duruşmada serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

KADIN DERNEKLERİ DESTEK VERDİAnne Feride Karaman, kızının 26'ncı doğum gününde, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Karaman'a yakınları ve bazı kadın derneklerinin temsilcileri de destek verdi. Karaman, "Bugün kızımın doğum günüydü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bu cani kızımı benden kopardı. İfadesinde damar yolunu açıp ilaç verdiğini söylüyor. Diğer ilaçları kendisinin vermediğini söylüyor. Baş ağrısı için damar yolu açılıp ilaç verilir mi? Bu hangi vicdana sığıyor" dedi.Anne Karaman, sanığın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Benim 309 gündür mantığım almıyor, bunu çözümlemeye çalışıyorum. Sanığın avukatları lütfetti mahkeme ödül verir gibi serbest bıraktı. Benim çocuğumu öldürdü. Ben acı çekerken o hep mutlu oldu. Bu bana nasıl reva görülür" diye konuştu.'İTİRAZIMIZI YAPTIK'

Karaman ailesinin avukatı Tevhik Tolga Beğendi de, dosyaların fiziki olarak takibinin mümkün olmadığı pandemi döneminde sanığın yangından mal kaçırır gibi tahliye edildiğini savunarak, "Davada tutuklu yargılanan sanık, 5'inci celsede dosyaya yenilik katacak hiçbir bilgi yokken, suçun katalog suçlardan olmasına rağmen, kuvvetli suç şüphesine rağmen adli kontrol hükümleri dahi uygulanmadan tahliye edildi. Bizim bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. İtirazımızı yaptık; ancak duruşmanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen bir sonuç çıkmadı. Böyle hukuksuz bir kararın bir üst mahkemece bozulacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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