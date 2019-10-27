Ölümü bu kez DNA testiyle doğrulandı: IŞİD lideri Bağdadi kimdir? Hakkında kaç ölüm haberi çıktı?

27.10.2019 18:33

Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölüm haberini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 27 Ekim günü resmen doğruladı. Trump, Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan konuşmasında el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü duyurdu; bu bilginin DNA testi sonuçlarıyla kesin olduğu bilgisini paylaştı.



Bağdadi hakkında 'halifeliğini' ilan ettiği 2014 yılından bu yana birçok kez ölüm haberi yapılmış, fakat her seferinde asılsız çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle