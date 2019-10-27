Ölümü bu kez DNA testiyle doğrulandı: IŞİD lideri Bağdadi kimdir? Hakkında kaç ölüm haberi çıktı?
ABD, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Daha önce de Bağdadi'nin öldüğüne dair onlarca haber yayınlanmıştı, ancak bugüne kadar bu bilgi hiç teyit edilememişti.Bağdadi hakkında kaç kez ölüm haberi geldi? Kimler öldüğünü veya yaşadığını iddia etmişti? Bağdadi kimdir?
Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölüm haberini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 27 Ekim günü resmen doğruladı. Trump, Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan konuşmasında el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü duyurdu; bu bilginin DNA testi sonuçlarıyla kesin olduğu bilgisini paylaştı.
Bağdadi hakkında 'halifeliğini' ilan ettiği 2014 yılından bu yana birçok kez ölüm haberi yapılmış, fakat her seferinde asılsız çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle