'Ölümsüzlük iksiri' kombucha çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
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'Ölümsüzlük iksiri' kombucha çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

DOĞU Asya'nın fermente içeceği kombucha çayının, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine birçok yararı var. Scobby isimli mayadan, siyah veya yeşil çaydan yapılan içecek, birçok evde de yerini almaya başladı.

'Ölümsüzlük iksiri' kombucha çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
10.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:39

DOĞU Asya'nın fermente içeceği kombucha çayının, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine birçok yararı var. Scobby isimli mayadan, siyah veya yeşil çaydan yapılan içecek, birçok evde de yerini almaya başladı. İzmirli girişimci Elif Yılmaz Koçak, kambucha çayının yazın 8 gün, kışın ise 15 günde evde kolaylıkla hazırlanabileceğini söyledi.

Doğu Asyalıların 'ölümsüzlük iksiri' dediği kombucha çayının, fermente bir içecek olması nedeniyle birçok faydalı özelliğe sahip. 'Scobby' isimli mayaya, şekerli su ve çay eklenmesi ile 8 ila 15 gün bekletilerek yapılan bu çay, bağışık sistemini güçlendirirken, mide sorunlarına da iyi geliyor. Antioksidan özelliği olan çay, karaciğere fayda sağlayarak B vitamini ile enerji veriyor. Koronavirüs salgını sürecinde de bağışıklık güçlendirme özelliği olan bu çaya ilgi arttı. İzmirli girişimci Elif Yılmaz Koçak, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, 15 yıl kurumsal firmalarda çalıştı. Bir yandan da yoga eğitmenliği ve nefes koçluğu yapan Koçak, kurumsal hayatı bırakarak, kendi işini kurmaya karar verdi. Önce arkadaşlarına kombucha çayı yaparak işi öğrenen Koçak, çayın kendi ailesinin ve çevresindekilerin hayat kalitesini artırdığını fark etti. Başta kombucha olmak üzere fermente içecekler üreten şirketi kuran Koçak, 2019 yılından beri İzmir'in Urla ilçesindeki atölyede üretim yapıyor. Evde kombucha yapımı anlatan Koçak, "Scobby denilen kombucha mayasıyla yapıyorum. Maya, çayı fermente ederek probiyotik bir hale getiriyor. Bağırsak ve sindirim sistemi için çok faydalı. Bir defa temin edilen scobby mayasından tekrar maya üretilebiliyor. Siz kendiniz bunu çoğaltarak kullanabilirsiniz. Bakteriler hem sindirime yardımcı oluyor hem bedene alınacak besinlerin hangileri olacağına karar veriyor. Detoks etkisi olduğu için karaciğere fayda sağlıyor. B vitamini içerdiği için enerji veriyor. Fermantasyon süresi hava sıcaklığına göre değişiyor. İdeal sıcaklık 26-28 derece arası. Scobby mayası, sıcak su, şeker, yeşil veya siyah çay karışımı ile yazın 8 günde yapabilirsiniz. Karışımı koyduğunuz kavanozun ağzını bir bezle kapatıp bekletin. Kışın ise fermantasyon 15 güne kadar uzayabiliyor" dedi.

'DÜZENLİ TÜKETMEYE BAŞLADIM, DAHA AZ HASTALANIYORUM'

Kombucha tüketimine başladıktan sonra bağışıklık sisteminin güçlendiğini anlatan Niyazi Koçak ise, "Metabolizmam çok iyi çalışmıyor, kırılgan bir yapım var. Daha öncesinde çok hasta olurdum ve kendimi çok halsiz hissederdim. Düzenli olarak tüketmeye başladıktan sonra kışın daha az hasta olmaya başladım. Hastalansam bile daha çabuk atlatıyorum. Çayı tüketenler benim yaşadığım durumu yaşıyor. Kendilerini daha enerjik ve aktif hissettiklerini söylüyorlar. Koronavirüs sürecinde de talep arttı. İnsanlar endüstriyel gıdalar yerine doğal gıdaları tercih etmeye başladı. Fermente ürünler de bu anlamda çok faydalı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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