Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı - Haberler
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Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı

Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaban hayvanları için ot bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaban hayvanları için ot bıraktı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle DKMP Afyonkarahisar Merkez Şefliği ekipleri tarafından Emirdağ ilçesine bağlı Bademli ve Kulak köyleri arasında Oyuklar ve Almacık mevkiine yaban hayvanları için ot balyası bıraktı. Ekipler tarafından Bademli Köyü Muhtarı Seydi Gümüş'e ayrıca yaban hayatı av koruma çalışmaları ve avcı eğitim kursları hakkında bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı

Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Yerel, Haber

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