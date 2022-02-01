Olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşımda aksaklık yaşanmadı - Haberler
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Olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşımda aksaklık yaşanmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşımda aksaklık yaşanmadı

Afyonkarahisar'da hafta sonundan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, yağışa rağmen ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Afyonkarahisar'da hafta sonundan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, yağışa rağmen ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Meteorolojinin yaptığı tahminleri dikkate alan ve çalışmalarını bu tahminlere göre planlayan Karayolları 31. Şube Şefliği'nin zamanında müdahaleleri ile şehir bağlantı yollarında sıkıntı yaşanmadı.

Yağışa rağmen karayolları ekipleri yoğun bir mesai harcayarak şehir bağlantı yollarını açık tuttu.

Ege Bölgesi'nin önemli kavşak noktalarının başında gelen Afyonkarahisar'da, çalışmalar kapsamında Ankara, Antalya, Denizli, Uşak, İzmir, Kütahya ve Konya karayollarında 70'e yakın personelin 10 ekip şeklinde çalıştığı belirtildi. Ekiplerin kar küreme, iş makineleri ve tuzlama araçları ile karayollarında sürekli devriye gezerek yolları açık tutmak için yoğun bir çalışma yürüttü. - AFYONKARAHİSAR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haber

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