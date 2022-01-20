Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

Bölgede seyir halindeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Bölgede çalışmalar yürüten ekipler, yolun yeniden kontrollü şekilde trafiğe açılmasını sağladı.

Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Trafik Kazaları, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title